O ex prefeito de Piracicaba e 2o colocado na eleição do ano passado Barjas Negri decidiu ir para o PSD do prefeito vencedor Helinho Zanatta.

Barjas é nome histórico do PSDB e deve vir candidato a deputado estadual. Helinho era estadual e derrotou outros dois nomes com presença na Alesp na corrida para prefeito.

Quem ‘abonou’ a ficha de filiação de Barjar foi o todo poderoso do PSD ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que pleiteia ser o candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ano que vem.

Barjas Negri postou (abaixo) que está ‘afim de jogo’

Amigos, preciso de um minuto da sua atenção. Todo mundo sabe o quanto amo fazer a BOA POLÍTICA – aquela do olho no olho, que cumpre o que fala. Que respeita as pessoas. Foi assim como Vereador, Prefeito e até Ministro da Saúde.

Vai seguir assim mas agora numa nova casa. Novo rumo. Pelo bom caminho realizei grandes projetos e fiz grandes amigos. Dentre eles, Gilberto Kassab, e nunca deixamos de conversar. No passado, distantes pelos partidos. Agora, na mesma agremiação para as próximas lutas. O PSD.

