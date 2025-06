Teve início o projeto de restauro e requalificação do Barracão 8 do Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, intitulada “Usina de Memórias – ressignificando o passado”, visa transformar o espaço em um centro cultural multiuso, reafirmando o compromisso do Município com a preservação de seu patrimônio histórico e cultural.

Com investimento de R$ 2,3 milhões, a ação é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Indústrias Romi e Denso do Brasil e apoio das empresas Supermercados Pague Menos, Texfyt e TRBR. A gestão técnica do projeto é do Instituto Restauro, sob coordenação de Moacyr Corsi Junior, e o projeto arquitetônico é assinado por André dos Santos Ribeiro, da OCA Arquitetura e Design LTDA.

O novo centro cultural contará com 631,64 m² de área e abrigará um espaço multiuso para ensaios e apresentações, área social com café, camarins, vestiários e salas administrativas. O ambiente será equipado com mobiliário modular, que permitirá diferentes formatos de uso, como apresentações em palco ou arena, além de promover maior interação com o público.

A requalificação do espaço foi aprovada pelo Codepasbo (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste) e inclui o restauro da fachada, reforma do telhado, requalificação de caixilhos e esquadrias, reestruturação do piso, além de melhorias nos sistemas elétrico, hidráulico e de climatização.

Workshop marca início das atividades educativas

Como parte das ações iniciais do projeto, neste sábado (7), será realizado o Workshop de Capacitação em Restauro de Tijolo Cerâmico, das 9 às 17 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara. Todas as vagas foram preenchidas. A atividade é voltada a profissionais, estudantes e interessados na preservação do patrimônio histórico. O evento é promovido pelo Instituto Restauro e será conduzido pelo Mestre José Edson dos Santos e pelo professor da Unicamp Marcos Tognon, ambos especialistas em patrimônio arquitetônico.

Complexo Usina Santa Bárbara: polo de cultura e turismo

Localizado no Residencial Dona Margarida, o Complexo Usina Santa Bárbara é palco de importantes festivais, festas tradicionais e eventos turísticos. Santa Bárbara Rock Fest, Feira das Nações, Festival Raízes, FÉstival, Encontro de Veículos Antigos, Rock na Causa, Feijoada Dona Beleza, Summer Night, Espetáculo Via Crucis, Festival Raízes, Féstival, Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara e Festival Energia da Raízen são exemplos de grandes eventos que reúnem milhares de pessoas no local.

