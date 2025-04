O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) destinou emenda no valor de R$ 270 mil para a compra de equipamentos de ar-condicionado para a Escola Estadual “Alexandre Bassora”, em Nova Odessa. Os vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, ambos do partido Podemos, estiveram na unidade de ensino junto de assessores do deputado, Josias Queiroz e Adriana Souza, para comunicar a novidade aos alunos e a direção escolar.

“Mais uma grande conquista para nossa educação! Através de um pedido meu e do vereador Paulinho Bichof, junto aos assessores do deputado Josias Queiroz e Adriana Souza, o deputado estadual Barros Munhoz destinou uma emenda de R$ 270 mil para a Escola Alexandre Bassora. O valor será utilizado para a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula, garantindo mais conforto e qualidade para nossos alunos e professores. Seguimos trabalhando por uma Nova Odessa cada vez melhor!”, destacou Faganello.

“Agradecemos ao deputado. Porque mais uma vez ele demonstrou que é amigo de Nova Odessa”, reforçou o vereador. “Vai haver a climatização de todas as salas de aula. Melhora para a qualidade de ensino”, acrescentou Bichof. Em vídeo nas redes sociais, o deputado falou a respeito da verba. “É uma cidade que tenho muito orgulho de ser cidadão e para a qual nós vamos trabalhar cada vez mais”, ressaltou Barros Munhoz.

Cidadão Novaodessense

Na sessão realizada no último dia 22 foi aprovado projeto que concede a ele o título de Cidadão Novaodessense. A iniciativa do vereador André Faganello celebra o vínculo construído ao longo dos anos entre o parlamentar e o município. São sete mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de São Paulo e três vezes prefeito de Itapira, além de ter ocupado os cargos de ministro e secretário estadual de Agricultura. Barros trouxe recursos de infraestrutura urbana, como a iluminação de avenidas, e também apoio financeiro à Etec (Escola Técnica Estadual).