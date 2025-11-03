Na última quinta-feira (30) o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB/Cidadania) esteve em Nova Odessa, reunindo aproximadamente 150 pessoas no encontro com lideranças partidárias e a população. Com o tema ‘Diálogo, Cidadania e Futuro’, o parlamentar falou aos presentes sobre políticas públicas e o fortalecimento da cidadania no Klavin Eventos.

Presenças

O evento teve as presenças de nomes como os empresários Rosângela Piconi, Regina Pocay e José Carlos Maximiano, dos assessores parlamentares Josias Queiroz e Adriana Souza, além dos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, ambos do Podemos.

“O deputado nos confirmou que já foi pago os 400 mil reais para o setor de ambulâncias”, detalhou o vereador Faganello. De acordo com o vereador, o recurso possibilita a compra de uma van e uma nova ambulância para o município. Recentemente, junto de Bichof ele anunciou o recurso.

Verbas

Foram citados ainda verbas recentes, como R$ 270 mil à Escola Estadual Alexandre Bassora, para climatização das salas de aula, e R$ 300 mil para compra de ar condicionado e reforma da tela de proteção do ginásio da Etec Ferrúcio Humberto Gazzetta.

Ainda na reunião com lideranças e munícipes, foi discutido sobre a possibilidade de abertura de um escritório político de Barros Munhoz em Nova Odessa. “O pessoal que estava (na reunião), a maioria não é de políticos. São pessoas novas, interessadas em projeto novo pra nossa cidade”, ressaltou Faganello.

Grupo

A vinda de Barros Munhoz fortalece o grupo que se articula com vistas às eleições nacionais de 2026 e municipais de 2028. No pleito de 2022, ele foi o 2º deputado estadual mais votado na cidade, com 2.291 votos (7%). O objetivo é trabalhar para possivelmente tentar novo cargo e ampliar a votação no município e região.