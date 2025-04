Base derruba requerimento de fiscalização de vias em Sumaré

A base vem forte- A Câmara Municipal de Sumaré rejeitou, com 15 votos contrários e cinco favoráveis, um requerimento que cobrava explicações da Prefeitura sobre a fiscalização de serviços públicos em vias da cidade. O requerimento nº 40/2025 foi apresentado na sessão desta terça-feira (8), pelos vereadores Rudinei Lobo (PSB), Lucas Agostinho (União Brasil), Geraldo Medeiros (PT), Rodrigo Digão (União Brasil) e Wellington Souza (PT).

O documento cita “a detenção de 13 indivíduos que se passaram por equipe de telefonia para furtar cabos subterrâneos na Vila Santana, causando prejuízos estimados em R$ 100 mil e interrupção dos serviços para cerca de mil moradores”.

Ainda conforme o requerimento, “os suspeitos receberam acompanhamento do Departamento de Trânsito da Prefeitura, o que levanta dúvidas sobre os procedimentos de autorização e fiscalização desses serviços”. A ocorrência de furtos de cabos telefônicos foi registrada pela Polícia Militar na noite do dia 5 de fevereiro.

Diante do fato, os vereadores que assinam o requerimento questionam a Prefeitura sobre quais os procedimentos adotados pelo Executivo para verificar a autenticidade das solicitações de acompanhamento do departamento de trânsito em serviços realizados em vias públicas. Os parlamentares também perguntam quem foi o responsável pela autorização do acompanhamento da equipe de trânsito no caso ocorrido na Vila Santana e se existe documentação formal dessa autorização.

“Como é realizada a fiscalização das empresas que solicitam apoio do Departamento de Trânsito, a fim de assegurar que estejam devidamente regularizadas perante os órgãos competentes?”, cobra o requerimento. Por fim, os vereadores perguntam se houve reunião entre representantes da empresa investigada e da Prefeitura para tratar sobre a autorização.

Demais documentos aprovados (com base)

Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram cinco requerimentos que concedem a Medalha Tiradentes a servidores da segurança pública de Sumaré. A solenidade de entrega das medalhas vai ocorrer no dia 24 de abril, no plenário da Câmara. Também foram aprovadas sete moções de congratulação.

Todos os quatro projetos de lei apresentados na sessão foram aprovados por unanimidade. O único apresentado em regime de urgência foi o PL nº238/2025, de autoria do vereador Allan Sangalli (PSB), que autoriza a instalação de iluminação pública em vielas de Sumaré.

Os demais projetos aprovados já estavam pautados na Ordem do Dia: PL nº 250/2025, de autoria do vereador Prof. Edinho (Republicanos), que institui a Olimpíada de Matemática de Sumaré; PL nº 246/2025, de autoria do vereador César Bianchi (PP), que institui a ação cultural “O Jovem Poeta” nas escolas municipais da cidade de Sumaré; e PL nº 260/2025, apresentado por Geraldo Medeiros (PT), que denomina como Praça José Severiano dos Santos (Zé Domingo) a área localizada na esquina entre a Rua Zeferino Rodrigues da Silva com a Rua Maximiano Rita, entre o Jardim Nova Esperança e o Jd. Calegari.

