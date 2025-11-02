Evento será nesta terça-feira (4), às 18h, no teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jd. Amanda; batalha integra a Semana Cultural de novembro promovida pela Prefeitura

Rimas, papo de “responsa” e balanço. O público vai poder conferir essa mistura no Batalhas, Rimas e Conhecimento (BRC) nesta terça-feira (04/11). A atração principal será o trio Ao Cubo. A batalha acontecerá, às 18h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é 16 anos. A batalha integra a Semana Cultural de novembro, promovida pelo município. A programação completa da semana está disponível no portal da Prefeitura de Hortolândia, por meio deste LINK.

O BRC é aberto ao público. Para participar, é só “colar” no dia e se inscrever na hora até às 18h30.

O MC Crônica Mendes é o anfitrião que dá as boas-vindas aos rimadores e rimadoras. E para fazer a galera pular e dançar, tem as discotecagens do DJ Romeu.

Outra atração do BRC será o ex-goleiro Aranha, que ministrará uma palestra para o público.

Para participar do BRC, a galera precisa seguir as regras abaixo:

– É proibido falar palavrões e ofensas às comunidades étnicas e

LGBTQIAPN+, às mulheres, às pessoas com deficiência (PcD) ou qualquer outro tipo de insulto ou discriminação

– É terminantemente proibido o uso de bebida alcóolica ou quaisquer entorpecentes pelos participantes da batalha enquanto estiverem no palco

QUEM É AO CUBO

O trio Ao Cubo é um dos grupos mais conhecidos do cenário de hip hop do Brasil. O trio, formado por DJ Fjay, Cleber Ao Cubo e a nova integrante LuLil Wana, iniciou a carreira em 2003, destacando-se por também compor músicas no estilo gospel. Em 2016, lançou o disco “Fôlego” pela gravadora multinacional Sony Music. Dentre suas músicas de maior sucesso estão “Naquela sala”, “Cinderela”, “Tcheguedie”, “Cicatrizes”, “Mil desculpas”, dentre outras. Este ano, o Ao Cubo já lançou a música “Dança da vitória”. O trio tem presença forte também nas mídias digitais, com mais de dois milhões de seguidores no Facebook.

Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

Serviço: Semana Cultural de novembro – Batalhas, Rimas e Conhecimento (BRC) com Ao Cubo:

Data: 04/11

Horário: 18h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos