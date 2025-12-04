O ex-veread0r de Santa Bárbara d’Oeste Edvaldo Meira Batoré assumiu esta semana o comando do Partido Novo na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao NM, ele confirmou que deve vir candidato a deputado no ano que vem. Ele é mais cotado para vir a federal.

Se sentindo bastante animado com o partido mais liberal do país, ele reuniu empresários e pretende organizar o partido para as eleições municipais na cidade.

Batoré entrega presidência do Novo

O ex-vereador disse ao NM que não vai ser o presidente da legenda. Quem vai ser o Novo presidente é o empresário Willian Politani, que atua há décadas nos bastidores políticos da cidade.

NOVO COM NOME PRA 2028?

Leia + sobre política regional