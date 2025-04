A Câmara Municipal de Americana aprovou esta semana o projeto de Decreto Legislativo nº 3/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que amplia o “Prêmio Destaques Esportivos do Ano” para incluir novas modalidades. A medida reconhece o crescimento de esportes como beach tennis, futevôlei e crossfit, que têm ganhado destaque na cidade e em todo o país.

“A inclusão dessas modalidades é um passo importante para valorizar a diversidade esportiva e incentivar mais jovens a se envolverem com o esporte”, destacou Renan.

O beach tennis, presente nos Jogos Regionais e Abertos, já conta com quadras públicas em Americana e soma mais de 2 milhões de praticantes no Brasil. O crossfit, com o Brasil sendo o segundo país no mundo em número de academias, também entra para a lista. Já o futevôlei é oferecido gratuitamente por escolinhas em praças da cidade, reforçando o papel social do esporte.

Com a atualização, o prêmio passa a reconhecer oficialmente atletas de modalidades tradicionais, novas práticas e esportes adaptados, promovendo inclusão e incentivo à prática esportiva no município.