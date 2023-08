Beauty Trends virais: Saiba sobre o que está bombando de beleza nas redes sociais

Expert aponta truques que viraram febre na plataforma e explica como adotar no dia a dia

Mais um dia, mais uma trend nas redes sociais. Com milhões de visualizações e produtores de conteúdo, o Tiktok já se mostrou ser um expressivo ambiente de criação para diversos segmentos, e uma verdadeira fábrica de tendências quando o assunto é o mundo da moda e beleza

Seja com resenhas de produtos, vídeos de arrume-se comigo, maquiagens ou truques, a comunidade de beauté online conquistou espaço no mundo fashion atraindo grandes nomes do segmento mundial.

A expert Lorenna Hainfellner da rede Walter’s Coiffeur, trouxe algumas trends que estão viralizadas na plataforma, com dicas valiosas para você que quer se jogar nas produções.

Latte Makeup

A última estética a surgir nas redes é a “Latte Makeup”. Uma tendência de beleza que pode ser traduzida do verão ao outono, com a maquiagem em tons principalmente quentes e marrons. “Os principais produtos para o visual incluem: um tinted moisturizer para a base, corretivo iluminador para cobrir manchas adicionais, contorno em creme bem esfumado para esculpir o rosto, delineador marrom para um efeito esfumado sutil, sombra marrom para melhor definição dos olhos, um toque de brilho nas pálpebras internas e um lábio nude com gloss. Independentemente do nível de habilidade, a latte makeup é um visual de beleza simples, mas digno de profissionais, que estará em todos os lugares.”.

Diamond Lips

O diamond lips, ou lábios de diamante, é a nova técnica queridinha entre a comunidade online. A técnica consiste em aplicar um produto com brilho no arco do cupido e no centro do lábio inferior, esfumando para dentro da boca. “Para isso, você pode usar um iluminador ou uma sombra, de preferência em tons iluminados ou metalizados em prata.”, sugere. Para finalizar, passe um lápis nude no contorno do resto da boca, e um gloss transparente, que deve ser aplicado por último. “O ponto focal brilhante no centro da boca dá a impressão de volume, enquanto o contorno promove a definição, que juntos fazem o combo perfeito para que os lábios pareçam mais cheios. O gloss garante ainda mais glow e acabamento ao visual.”.

Contorno labial marrom

Apelidado de “brownie glazed lips”, a tendência foi muito observada em celebridades como Hailey Bieber, no entanto, tem sido um dos pilares da cultura negra desde os anos 90, com estrelas como Aaliyah ou Naomi Campbell arrasando nos lábios marrons. Que tal aproveitar o lápis de sobrancelha como delineador de boca? “Basta usar o lápis marrom delineando a boca. Aqui, vale contornar a boca um pouco fora do contorno natural para simular lábios maiores. Mas cuidado para não abusar com um efeito de borrado e fake. Despois se jogar no gloss transparente por cima.”.

Corretivo ombré

A nova tendência ombré de corretivo tem tomado conta da rede social, com técnica que promete um resultado com gradiente de cores. “Basta pegar um tom bem claro de corretivo e passar no canto interno do olho. Em seguida, aplique um pouco de corretivo em um tom um pouco mais escuro ao lado em direção ao canto externo do olho. E continue aplicando ao lado com um corretivo em tom de pêssego e finaliza o canto externo do olho com um ponto de blush rosa brilhante. Depois é só espalhar tudo, tomando cuidado para não misturar totalmente as cores entre si.”, destaca Lorenna.

Fita adesiva para delineado

O delineado gatinho é o queridinho na hora de incrementar o look e valorizar o olhar. Mas conseguir o traço perfeito e simétrico é um grande desafio na hora da maquiagem. Por isso, a fita adesiva virou uma grande aliada nas trends de maquiagem. “Corte um pedaço de fita adesiva e cole na mão para tirar o excesso de cola e não machucar a área sensível dos olhos. Depois, posicione a fita no canto externo do olho, seguindo a linha dos cílios inferiores em direção ao final da sobrancelha. Agora basta fazer o traço e conectá-lo ao resto do delineado. Ao final, retire a fita e tenha um traço reto perfeito.”.

Mas o uso da fita não para por aí. Ela também ajuda na hora do traço errado. “Caso tenha errado na hora do delineado, basta colar a fita no traço e tirar. Ele irá sair junto com o adesivo.”.

