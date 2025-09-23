A manobra de Heimlich foi realizada por policiais dur ante o trajeto ao hospital

No começo da tarde desta segunda-feira (22), um bebê de apenas sete meses foi salvo por policiais militares em Americana. O pai da criança chegou à base da 1ª Companhia da PM, na Praça Comendador Muller, com o bebê engasgado com secreções.

Segundo informações, a criança foi imediatamente socorrida e levada a um hospital particular da cidade. Mas, durante o trajeto, os policiais militares iniciaram os primeiros socorros, realizando a manobra de Heimlich e conseguiram desobstruir as vias respiratórias da vítima.

No hospital privado, a criança já havia retomado a respiração e recebeu atendimento médico, permanecendo sob cuidados especializados.