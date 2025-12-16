A equipe da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, confeccionou toucas natalinas para os bebês nascidos na unidade. A iniciativa integra as ações de humanização desenvolvidas com o objetivo de proporcionar acolhimento às famílias durante o período de internação.

As toucas foram produzidas manualmente pelas profissionais de enfermagem Edilene e Kelly, utilizando materiais apropriados para recém-nascidos e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, higiene e controle de infecção hospitalar. A ação busca levar conforto térmico e também fortalecer o vínculo afetivo entre equipe, bebês e familiares.

De acordo com o diretor geral do Hospital Municipal de Americana, Ruy Santos, ações como essa fazem a diferença no cuidado diário. “A humanização é parte fundamental da assistência em saúde. Esses pequenos gestos demonstram o carinho e a dedicação da nossa equipe, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e humanizado, tanto para os bebês quanto para suas famílias, que vivem um momento sensível”, destacou.

Ações

“Todas as ações desenvolvidas seguem critérios técnicos rigorosos. A confecção e o uso das toucas obedecem aos protocolos de segurança, higiene e controle de infecção hospitalar, além de contribuírem para a manutenção do conforto térmico dos recém-nascidos. Iniciativas como essa demonstram que é possível aliar assistência qualificada, segurança do paciente e humanização do cuidado”, afirmou a diretora técnica do hospital, Dra. Eloisa Duzzi.

De acordo com a coordenadora do eixo materno-infantil, Sirlange Moreira, pequenos gestos contribuem para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, reforçando o cuidado integral oferecido aos recém-nascidos e o apoio às famílias em um momento delicado. “A Maternidade e a UTI Neonatal são espaços onde o cuidado vai além do tratamento clínico. Pensar em ações como essa é uma forma de acolher não apenas os recém-nascidos, mas também suas famílias, fortalecendo vínculos e levando conforto emocional em um momento tão delicado. A humanização faz parte do nosso compromisso diário com a vida desde o início”, destacou.

“Quando a gente fala em saúde pública, estamos falando também de cuidado, acolhimento e sensibilidade. Iniciativas como essa mostram que é possível oferecer uma assistência de qualidade aliada a um atendimento humanizado, especialmente em um momento tão marcante como o nascimento de um filho. Isso reforça o compromisso da rede municipal em cuidar das pessoas desde o primeiro instante de vida”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.