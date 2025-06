O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, neste sábado, dia 28, às 21h, o espetáculo “Bee Gees Experience, O Musical”, uma produção que celebra a trajetória dos lendários irmãos Gibb. Com direção artística de Bruno Rizzo, reconhecido por espetáculos como “Queen Experience In Concert” e “Abba Experience In Concert”, o musical promete levar o público a uma viagem no tempo, revivendo os maiores sucessos da banda que marcou gerações. A classificação indicativa é livre.

O espetáculo, inédito no Brasil, impressiona pela riqueza de detalhes: mais de 40 trocas de figurinos, coreografias de balé, projeções imersivas e iluminação de última geração. Tudo isso enquanto três vocalistas recriam, ao vivo, os icônicos vocais de Barry, Robin e Maurice Gibb, responsáveis por clássicos como “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love” e “Night Fever”.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a grandiosidade do evento: “O ‘Bee Gees Experience’ não é apenas um tributo aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, mas uma verdadeira imersão na era disco e no pop internacional. Convidamos todos a prestigiarem a apresentação, que reforça o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com a diversidade e a qualidade cultural”, declarou.

Os ingressos variam entre R$ 75,00 e R$ 150,00 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro, que funciona de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O Teatro Municipal Lulu Benencase está localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

