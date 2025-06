A partir dos 40 anos, o envelhecimento da pele ganha novos contornos e exige uma abordagem mais estratégica nos cuidados dermatológicos mais eficazes.

É com esse olhar atento, técnico e acessível que a Dra. Marina Hayashida, dermatologista, vem conquistando mulheres maduras que buscam informação de verdade sobre o que realmente funciona para elas.

No Instagram, a médica – que alia ciência, clareza e empatia – destaca os ativos indispensáveis para essa fase da vida. Mas, antes de tudo, ela alerta: é preciso fazer o básico bem feito, de maneira regrada . O que seria este básico ?

Limpeza

Hidratação

Proteção solar

Ao não lavar corretamente a pele, há o acúmulo de sujeira, gerando radicais livres e a pele envelhece mais rápido. Com a falta de hidratação, a pele não consegue ter viço, além de não ter uma reparação da barreira cutânea. E, por fim, se não existe a proteção contra os raios solares, ocorre o envelhecimento acelerado da pele.

Associar este básico, ao uso de determinados produtos de manhã e de noite, podem contribuir ainda mais para atingir bons resultados. Ao amanhecer, é recomendado o uso de um antioxidante, seja ele uma vitamina C ou niacinamida, por exemplo. Já na rotina noturna, além de intensificar a hidratação, é interessante o uso de ativos anti-idade, isso porque, após os 40 anos, acontece a aceleração do processo de flacidez que, superficialmente, promove o aparecimento de linhas finas e o aumento dos poros.

Portanto é interessante o uso de produtos que diminuam esses aspectos, sendo eles da família dos retinóides, da família dos ácidos esfoliantes como o ácido glicólico, ácido lático ou o ácido mandélico ou então, algum ativo da família dos peptídeos que apresentam benefícios para a qualidade da pele.

Com a rotina descrita, é de se esperar a melhora da:

Hidratação

Qualidade

Textura da pele

A Dra, gosta de enfatizar: “A gente não consegue, infelizmente, atuar em camadas mais profundas com o uso exclusivo de cremes, eles não conseguem chegar até lá.” Caso esse seja o desejo, de deixar uma pele mais firme ainda e complementar a rotina de cuidados, ela indica investir nos procedimentos estéticos direcionados para cada necessidade.

Com uma abordagem que une técnica e estética, a Dra. Marina se tornou referência para mulheres maduras que desejam se cuidar, mas com ciência, acolhimento e autoestima.

Quem é Marina Hayashida?:

Médica dermatologista referência em São Paulo, formada e com doutorado pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), uma das faculdades mais respeitadas do Brasil.

Fundadora da Clínica Marina Hayashida Dermatologista, já ajudou milhares de mulheres a se sentirem mais bonitas e satisfeitas com sua imagem.

Atualmente possui mais de 400 mil seguidores e inscritos no YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações todos os meses em conteúdos sobre cuidados com a pele.

Criadora do Método 3is, que ensina a cuidar da pele com o que realmente funciona, no conforto de casa.

