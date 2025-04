Depois de entrar nas plataformas adultas e faturar R$ 55 mil como nerd sexy, a influencer Sophi Delyon disputou o concurso ‘A Vagina mais Bonita do Brasil’ e agora fatura alto sorteando dates com fãs, algo inusitado entre as criadoras. Na última ação, mais de 6 mil pessoas concorreram à um jantar com ela, incluindo mulheres.

A única regra era não forçar a barra para o sexo. A influencer propõe sempre um roteiro especial para o sortudo, que pode incluir até sessão gamer. “Se rolar uma química, tudo bem. Tenho atração pelos meus fãs, gosto de ir para a cama com eles”, assume. “De repente até gravamos juntos. Mas é um encontro casual. Faço sempre isso para conhecer meus fãs e ter essa intimidade com eles”.

Como no Instagram é comum que grandes influenciadores distribuam prêmios para aumentar o engajamento e o número de seguidores, a musa +18 disse que faz algo semelhante nas plataformas adultas. E rebate críticas que recebe por sortear sua própria companhia.

“Cada uma dá o que pode, sorteia o que quer”, diz rindo. “Muito mais do que um carro, um celular, os caras assinam meu perfil para me ver, para ter um contato comigo. E é isso que ofereço para alguns deles. Não suporto hipocrisia”, desabafa. “Na gringa isso é bem comum. As musas do OnlyFans fazem muitas ações desse tipo. Não tem nada de errado”.

A influencer ainda revelou propostas inusitadas de assinantes, incluindo um famoso craque do futebol espanhol. “Já me ofereceram R$ 50 mil por uma noite. Era um fã, ele comprava todos os meus conteúdos, me pedia vários vídeos exclusivos. Em 6 meses gastou mais de R$ 100 mil comigo. Nas plataformas, eu me torno namoradinha deles”.

Em seu perfil, Sophi mostra toda a sua intimidade com assinantes, com quem grava sem censura. Foram eles, inclusive, que a incentivaram a entrar nas plataformas. “Já fizeram até proposta para serem câmera man. Tudo para me observar na hora H. A maioria deles, incluindo famosos, é voyeur, gostam de espiar.”, revela. “E isso é o tipo de coisa que mexe comigo também”.