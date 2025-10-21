A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré já realizou 1.220 atendimentos veterinários desde o início de 2025. O número reflete o trabalho contínuo da equipe no cuidado com os animais e na promoção da saúde pública.

Os serviços oferecidos incluem consultas clínicas básicas, orientações sobre cuidados com os pets e o acompanhamento de casos encaminhados pela população por meio do canal de denúncias 156. Os atendimentos são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social que residem no município, com o objetivo de garantir bem-estar e qualidade de vida aos animais.

De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Thiago Bueno, o trabalho da pasta vai além do atendimento clínico. “No Bem-Estar Animal o trabalho é contínuo e dedicado. Cada atendimento representa uma vida cuidada e um passo a mais na construção de uma cidade que respeita e protege seus animais”, destacou.

Além dos atendimentos veterinários, a Secretaria também realiza feiras de adoção responsável em diferentes pontos da cidade. As ações têm como foco encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados, além de promover a conscientização sobre posse responsável e castração, medidas fundamentais para o controle populacional e prevenção do abandono.

A secretária-adjunta, Edileine Guiraldelli, reforça a importância da iniciativa. “Nosso foco é garantir um atendimento de qualidade e conscientizar a população sobre a responsabilidade de ter um animal. Também buscamos dar uma nova vida aos resgatados, muitos deles vítimas de maus-tratos”.

Os interessados em adotar um animal podem procurar a sede da Secretaria, onde estão disponíveis diversos cães e gatos aguardando um novo lar.

Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal

Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651 – Parque Franceschini, Sumaré.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atendimento veterinário: das 9h às 10h30 e das 13h30 às 15h.

Telefone: (19) 3828-8451

E-mail: [email protected]