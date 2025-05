A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, disponibilizou 150 livros para o BookCrossing, plataforma global de compartilhamento de obras literárias, nesta segunda-feira (5), quando é comemorado o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Os livros foram colocados em estruturas exclusivas nos dois pontos de ônibus das ruas Rui Barbosa e Washington Luís, no entorno da Praça Comendador Müller e da própria biblioteca, no Centro. A ação conta com apoio da Intrax Mídias, responsável pela manutenção dos espaços.

O BookCrossing promove a ideia de “libertar” livros, incentivando leitores a deixarem exemplares em locais públicos para que outras pessoas os encontrem, leiam e façam o mesmo. Cada exemplar pode ser registrado no site da plataforma, criando uma espécie de diário coletivo de leitura.

“O projeto da Biblioteca de Americana já recebeu reconhecimento no site BookCrossing Brasil, o que indica um engajamento notável com a comunidade global de leitores, sendo o participante com maior quantidade de registrados no Brasil e oitavo no ranking mundial, com mais de 40 mil exemplares distribuídos ao longo de 15 anos”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.