A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe o evento gratuito “Brecha – Clube de Leitura e Cinema” a partir desta quarta-feira (6), das 19h às 21h. Os encontros quinzenais vão proporcionar um espaço para leitura crítica, cineclube e troca de ideias. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, e as inscrições devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/1TEmoiIAILdGNpWDoQRdOf2F78rnYidU-36_oisma-tc/.

Serão abordados os livros “Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord; “Aviso de Incêndio”, de Michael Lowy; “Realismo Capitalista”, de Mark Fisher; e “Breve Tratado para Atacar a Realidade”, de Santiago López Petit; além dos filmes “La Haine” (O Ódio), “Edukators” (Os Educadores) e “Concerning Violence” (Sobre a Violência). Não é preciso possuir as obras nem tê-las lido anteriormente, e o mesmo vale para os filmes, que serão exibidos de acordo com a relação com as leituras.

Estreia

“A estreia deste clube de leitura e cinema reforça a agenda cultural de Americana e oferece mais uma opção de debate e fruição artística em nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto quinzenal é produzido por Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, ambos do coletivo Americanazine, que tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. “Acreditamos ser um projeto de relevância dentro do cenário cultural por se tratar de uma literatura importante e que permanece muitas vezes às margens, e nós, enquanto coletivo e proponente de tal atividade, possuímos um público que nos acompanha e apoia as iniciativas”, explicaram.

Próximas edições

As próximas edições do clube de leitura e cinema ocorrem nos dias 3 e 17 de setembro; 1, 15 e 29 de outubro; 12 e 26 de novembro; e 3 e 17 de dezembro. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.