Os encontros de novembro do “Brecha – Clube de Leitura e Cinema”, realizado quinzenalmente na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, acontecem nesta quarta-feira (12) e no dia 26, das 19h às 21h, com entrada gratuita.
O projeto do coletivo Americanazine, que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, oferece um espaço dedicado à leitura, exibição de filmes e debates. As próximas obras a serem abordadas pelo clube são “Abalar a Cidade”, de Alexander Billet, e “Breve tratado para atacar a realidade”, do escritor Santiago López Petit.
“A Biblioteca de Americana é um verdadeiro espaço de referência e de troca de experiências, seja por seu acervo diversificado ou pela variedade de eventos realizados no local. Deixo meu convite aos leitores para que frequentem os clubes de leitura de nossa cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Em dezembro, as edições do “Brecha” ocorrem nos dias 3 e 17. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.