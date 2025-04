A Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves (que funciona no histórico prédio do Centro Cultural Herman Jankovitz), em Nova Odessa, acaba de ampliar seu acervo com a chegada de 150 novos títulos literários. O histórico prédio fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro, e abre diariamente, nos dias úteis, das 8h às 17h.

A entrega foi realizada no último dia 19 de março, por meio do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), programa do Governo que tem como objetivo atualizar e enriquecer as coleções das bibliotecas do Estado, promovendo o acesso à leitura de forma gratuita e democrática.

Um dos destaques da nova remessa recebida é o premiado livro “Ainda Estou Aqui”, do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele narra a história da família Paiva, centrada na figura da mãe Eunice, que enfrentou o desaparecimento do marido, o político Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira. O livro serviu de base para o roteiro do filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar 2025 de melhor filme internacional.

A bibliotecária Elaine Donadel comemorou a chegada dos novos títulos. “Essas atualizações são fundamentais para manter a Biblioteca Pública de Nova Odessa viva e atrativa para todos os públicos. A leitura é uma ferramenta poderosa de transformação e é nosso papel garantir que ela esteja ao alcance de todos”, afirmou.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) também destacou a importância da ação. “Incentivar a leitura desde a infância é investir no futuro das nossas crianças e jovens. Uma cidade que valoriza seus espaços de conhecimento oferece mais oportunidades de crescimento para toda a população”, declarou.

Todos os novos exemplares já foram devidamente catalogados e estão disponíveis para consulta e empréstimo aos moradores de Nova Odessa. Os interessados podem acessar o link do acervo digital pelo site oficial da Prefeitura, em https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9151.

Reativada

Reativada pela atual gestão municipal em maio de 2023 após uma ampla reforma e restauração, a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves conta com um acervo de milhares de livros. Ela é responsável, junto ao próprio Centro Cultural, pela preservação da história do município, além de ter uma grande demanda para uso do espaço para empréstimo de livros, leitura e exposições.

O espaço reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc. O local oferece acesso a todas as faixas etárias, com produtos adequados às suas necessidades. Mais informações pelo fone (19) 3466-2196 ou endereço pelo e-mail [email protected].