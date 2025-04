As Bibliotecas Públicas Municipais Central, “Neide Crócomo” e “Prof° Léo Sallum” receberam recentemente um grande reforço em seus acervos em Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, foram adquiridos 700 novos livros, distribuídos em 345 títulos diferentes. Os livros estão sendo catalogados e, em breve, estarão disponíveis para empréstimos nas unidades de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Dentre os livros mais procurados pelos leitores, destacam-se: “Divinos Rivais” (Rebecca Ross), “Promessas Cruéis” (Rebecca Ross), “Como Matei Minha Querida Família” (Bella Mackie), “Melhor do que nos Filmes” (Lynn Painter), “Mil Vezes Amor” (Lynn Painter), “A Palavra que Resta” (Stênio Gardel), “Lugar de Fala” (Djamila Ribeiro), “Gente Ansiosa” (Fredrik Backman), “A Psicologia Financeira” (Morgan Housel), “#UmDiaSemReclamar: Descubra Por Que a Gratidão Pode Mudar a Sua Vida” (Davi Lago), “Nação Dopamina” (Anna Lembke), “O Problema dos Três Corpos” (Cixin Liu), “Detenção Fantasma” (Derek Fridolfs), “O Esconderijo de Zoe: Quando Você Estiver Ansioso” (David Powlison), “Meu Corpinho é Só Meu” (Lara Nogueira) e “Fifi e Pipo para Bebês” (Caroline Arcari).

Os interessados podem consultar o acervo disponível no link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. Além disso, os leitores podem usufruir do serviço de Empréstimo entre Bibliotecas, permitindo a retirada de livros de uma unidade em outra, mediante agendamento prévio via WhatsApp ou telefone.

Doações de Livros

As bibliotecas aceitam doações de livros literários e infantis, desde que estejam atualizados conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e em bom estado de conservação. Livros didáticos não são aceitos. Após triagem, os exemplares podem ser incorporados ao acervo ou destinados a outras unidades que ainda não possuam os títulos.

Sala para Estudos

O Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Sallum” disponibiliza uma sala para estudos e trabalhos individuais ou em grupo. O espaço conta com computadores com internet, Wi-Fi, tomadas para notebooks e pode ser reservado para reuniões e apresentações. O agendamento para grupos deve ser feito com 24 horas de antecedência pelo WhatsApp (19) 3457.4627 ou presencialmente. O uso individual não exige agendamento, desde que a sala esteja disponível no momento.

Endereços e Contatos

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”

Rua Campos Sales, 72 – Centro

Contato: (19) 3455.2619 (Telefone e WhatsApp)

Redes sociais: @bibliotecacentralsbo (Instagram e Facebook)

Biblioteca “Neide Crócomo” | CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Contato: (19) 3458.5868 (Telefone e WhatsApp)

Redes sociais: @ceusbo (Instagram e Facebook)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Contato: (19) 3457.4627 (Telefone e WhatsApp)

Redes sociais: @leosallumsbo (Instagram e Facebook)