O Bitcoin conclui 2024 em um patamar robusto, cotado a US$ 92.000, mesmo após uma retração de 13,2% em relação à máxima histórica de US$ 106.000 registrada em dezembro. Com uma valorização acumulada de 110% no ano, a criptomoeda mantém sua posição como um dos investimentos mais rentáveis do mercado financeiro, consolidando-se como ativo estratégico em portfólios diversificados.

Para Israel Buzaym, diretor de comunicação do Grupo Bity, o desempenho do Bitcoin em 2024 reflete sua resiliência, mesmo em um cenário econômico global desafiador, marcado pela inflação elevada e pelo aumento das taxas de juros. “Embora essas condições tenham levado muitos investidores a preferirem ativos mais previsíveis, o Bitcoin provou que continua atraindo forte interesse institucional e mantendo sua relevância no mercado”, destaca.

A correção observada no final do ano reflete não apenas o ajuste natural de um ciclo de alta, mas também a realização de lucros por grandes investidores que ingressaram no mercado em 2023 e 2024. Para Buzaym, esse movimento é saudável:

“O mercado está em maturação, e é natural que vejamos oscilações enquanto a infraestrutura regulatória e a adoção institucional evoluem. Essas correções são oportunidades de fortalecimento técnico.”

No curto prazo, o mercado monitora com atenção o suporte técnico de US$ 90.000. Se perdido, os preços podem recuar para níveis como US$ 86.000 ou até US$ 73.000.

No entanto, o diretor do Grupo Bity ressalta o potencial de retomada: “Se houver recuperação e o ativo romper novamente os US$ 100.000, o cenário para novas máximas será fortalecido, especialmente com o halving previsto para 2025.”

Buzaym também destaca que os fundamentos do Bitcoin continuam sólidos: “O ativo está cada vez mais integrado como reserva de valor em grandes portfólios, além de contar com uma adoção institucional crescente e avanços regulatórios em mercados-chave. Esses elementos, combinados à redução da emissão após o halving, podem catalisar um novo ciclo de valorização.”

Apesar das oscilações, o Bitcoin encerra 2024 com uma performance impressionante, reforçando sua posição como um ativo resiliente e de destaque no mercado global. “Olhando para 2025, o foco deve estar na continuidade da construção de um mercado mais maduro e acessível, capaz de sustentar tendências de alta de forma mais consistente”, conclui Buzaym.

