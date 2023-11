Black Friday: atenção redobrada para golpes

A Black Friday é um dos eventos mais aguardados do ano, não apenas pelos consumidores ansiosos por descontos, mas também pelos golpistas online, que veem, nessa data, uma oportunidade para enganar. De acordo com uma pesquisa feita pelo Google, em 2023, 67% dos brasileiros estão com intenção de fazer compras na data, evidenciando um aumento de 25% em relação ao ano de 2022.

A segurança online é essencial em qualquer época do ano, mas, durante a Black Friday, o cuidado deve ser redobrado. Aqui estão algumas dicas essenciais para garantir que suas compras sejam seguras:

Mantenha seu software atualizado: certifique-se de que seu sistema operacional, navegadores e programas antivírus estejam sempre atualizados. As atualizações frequentes incluem patches de segurança essenciais, que ajudam a proteger seu dispositivo contra ameaças cibernéticas; Compre de fontes confiáveis: dê preferência a lojas online conhecidas e confiáveis. Verifique se o site possui um certificado SSL, indicado por um cadeado na barra de endereços, o que garante uma conexão segura; Desconfie de ofertas muito boas para serem verdadeiras: golpistas, frequentemente, usam ofertas incríveis para atrair vítimas. Se uma promoção parecer boa demais, é melhor investigar antes de clicar e fornecer informações pessoais ou financeiras; Use senhas fortes e exclusivas: utilize senhas únicas e complexas para suas contas online. Um gerenciador de senhas pode ajudá-lo a criar e armazenar senhas de forma segura; Fique atento a e-mails suspeitos: golpistas costumam enviar e-mails falsos que parecem ser de lojas legítimas. Verifique o remetente, evite clicar em links e, se tiver dúvidas, entre em contato diretamente com a loja para confirmar a autenticidade do e-mail; Use autenticação de dois fatores (2FA): sempre que possível, ative a autenticação de dois fatores para adicionar uma camada extra de segurança às suas contas online. Isso dificulta o acesso não autorizado; Esteja ciente de mensagens de texto e ligações suspeitas: fraudadores também usam mensagens de texto e ligações telefônicas para enganar os consumidores. Não compartilhe informações pessoais por meio dessas comunicações; Monitore suas contas: verifique, regularmente, suas contas bancárias e cartões de crédito para detectar atividades suspeitas. Quanto mais cedo você identificar um problema, mais fácil será resolvê-lo.

Portanto, é válido ressaltar que a Black Friday é um ótimo período para economizar, caso a busca seja feita da maneira correta e a segurança seja uma prioridade do momento. Ao seguir essas dicas, você estará melhor preparado para evitar golpes online e aproveitar as melhores ofertas com tranquilidade.

A conscientização desempenha um papel fundamental na prevenção de golpes, e com a devida precaução e tecnologias de detecção de fraudes, todos podem desfrutar de uma Black Friday segura e bem-sucedida.