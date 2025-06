Na última quarta-feira (28), a Prefeitura de Nova Odessa promoveu uma blitz educativa para encerrar a Campanha “Maio Amarelo – Atenção pela Vida” de 2025. A iniciativa visava exatamente chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Durante a blitz, cerca de 30 motoristas de carros, motos e caminhões foram abordados e orientados.

A ação foi uma parceria entre o Setor de Trânsito, a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Secretaria Municipal de Saúde e aconteceu na Avenida Carlos Botelho, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Centro.

Os enfermeiros convidaram os motoristas a realizarem aferição de pressão arterial e testes de glicemia capilar. Os convidados ainda receberam informações sobre segurança no trânsito, recebendo um folder informativo com as principais normas de circulação e conduta no trânsito e direção segura e preventiva.

De acordo com o enfermeiro André Barros, um dos organizadores do projeto, a ação foi muito além da mera orientação sobre a saúde e regras de trânsito. “A hipertensão é uma das doenças que mais cresce no país e, quando não é tratada, pode levar a perda dos reflexos, tonturas e outros sintomas que aumentam o risco de causar acidentes no trânsito. Cuidar da saúde também é uma forma de evitar o politrauma causado por acidentes automobilísticos”, justificou.

Resultados

De acordo com os resultados coletados, a equipe da Rede Municipal de Saúde notou que a maioria dos caminhoneiros apresentavam pressão alta e muitos relataram que não tem o costume de procurar atendimento médico com frequência.

Para o secretário-adjunto de Segurança Pública, Silvio Natal, “a ação obteve sucesso porque contou com uma efetiva parceria entre as secretarias atuantes e os motoristas”. “Investir em segurança no trânsito é, acima de tudo, investir em vidas. Quando unimos ações de educação viária, fiscalização responsável e cuidados com a saúde dos condutores, estamos atuando de forma preventiva para reduzir acidentes, evitar politraumas e promover um ambiente urbano mais seguro e humano para todos os cidadãos”, acrescentou Cabo Natal.

Para o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho), “é muito importante essa atividade anual de conscientização”. “O ‘Maio Amarelo’ é um movimento muito importante, e serve de alerta para nos mantermos sempre atentos e utilizarmos as regras no trânsito a fim de preservar a própria vida e também a do próximo”, completou o chefe do Executivo novaodessense – que já foi motorista de ambulância e instrutor de autoescola.