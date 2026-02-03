O Bloco Amigos da Lilica integra a programação do Carnaval de SBO 2026 com uma proposta marcada pela inclusão, pela diversidade e pela celebração da alegria na terça-feira, 17 de fevereiro. Sob coordenação de Lilica Amâncio, do Grupo Pernas da Alegria, neste ano o bloco apresenta o tema “Música”, com alas inspiradas em diferentes estilos musicais, como rock, anos 60, country, forró e gospel.

O desfile terá sua concentração às 16 horas e saída às 17 horas, a partir do Centro de Memórias/Museu da Imigração, seguindo pelas ruas João Lino e XV de Novembro, pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, promovendo a folia por meio de manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Inclusão como essência do bloco

Criado há quatro anos, o Bloco Amigos da Lilica é formado por pessoas com deficiência, organizadas em alas que representam cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, TEA e pessoas com deficiência visual ou auditiva.

O grupo participa anualmente do Carnaval de SBO e tem como principal objetivo levar a inclusão para um desfile alegre, respeitoso e acolhedor, promovendo a convivência e o protagonismo das pessoas com deficiência no espaço público.

A iniciativa está diretamente ligada ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Pernas da Alegria, que atua de forma contínua no Município e região, atendendo crianças e adolescentes com deficiência em diferentes aspectos sociais, culturais, esportivos e de lazer.

O Instituto Pernas da Alegria tem como missão proporcionar momentos de felicidade e inclusão para crianças e adolescentes com deficiência, oferecendo atividades adaptadas e ações que promovem desenvolvimento, aprendizado e qualidade de vida. A organização acredita que todas as crianças devem ter acesso às mesmas oportunidades de diversão e crescimento, independentemente de suas limitações físicas.

A missão do instituto é promover a inclusão no lazer, no esporte e na alegria, contribuindo para uma vida mais saudável e digna. A visão é ser reconhecido como o maior e mais conceituado instituto voltado a crianças e adolescentes com deficiência do Brasil, guiado por valores como inclusão, acessibilidade, amor, respeito, solidariedade, fé, garra e determinação.

Sobre o Carnaval de SBO 2026, mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana Dia 14 de fevereiro, sábado Concentração às 15h – saída às 19h30 Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.