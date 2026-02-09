Após o sucesso do Bloco do Croco no Carnaval antecipado de São Thomé das Letras, realizado no dia 7 de fevereiro, o bloco reafirma sua posição como o único bloco organizado de Americana e promove na cidade sua concentração com Carnaval gratuito, aberto ao público.

Em 2026, o Bloco do Croco é o único bloco da cidade a organizar uma concentração carnavalesca gratuita, reforçando o compromisso com a cultura popular, o acesso democrático e a ocupação dos espaços públicos. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Mais do que promover uma folia, o bloco mostra que é possível reconstruir o Carnaval americanense com planejamento, organização e envolvimento da comunidade, inspirando novas iniciativas e resgatando uma tradição que já foi referência na região.

De olho no futuro, o Bloco do Croco já vem planejando novas ações e projetos, com o objetivo de trazer mais novidades, inovação e experiências que agreguem ainda mais aos anseios dos seus integrantes e do público. A proposta é fortalecer a identidade do bloco, ampliar sua presença cultural e construir, de forma colaborativa, um Carnaval cada vez mais criativo, participativo e sustentável.

Baile

Em Americana, o bloco realiza o Baile do Croco no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, a partir das 15h, na Kalango Cervejaria (Av. de Cillo, 895). A entrada é gratuita e o evento contará com estrutura completa, música ao vivo com Maikão e banda e discotecagem do DJ Viny Blanco, garantindo animação do começo ao fim.

Com expectativa de grande público, o Baile do Croco promete transformar a tarde em um verdadeiro encontro de alegria, cores, música e celebração, reforçando o espírito do Carnaval popular e mantendo viva a tradição da festa em Americana.

Outras informações podem ser obtidas pelo Instagram do bloco, @crocodilogangue, no site www.ganguecrocodilo.com.br ou pelo WhatsApp (19) 99586-6071.