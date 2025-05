Bolsa Família terá tempo reduzido pra quem arrumar serviço

O governo federal decidiu reduzir o tempo de Bolsa Família para famílias com incremento na renda- membros arrumaram emprego. Foi publicada na semana passada uma portaria que altera as regras de transição para beneficiários do Bolsa Família que ultrapassarem o limite de renda exigido para a entrada no programa — atualmente de R$ 218 per capita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com a nova norma, famílias que tiverem a renda mensal por capita aumentada e superarem os R$ 218 poderão permanecer no programa por até 12 meses, desde que a renda não ultrapasse R$ 706 por pessoa.

Durante esse período, os beneficiários continuarão recebendo 50% do valor do benefício. Antes da mudança, o prazo de transição era de 24 meses.

Nota sobre o Bolsa Família

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social afirmou que a medida entra em vigor em junho e busca “ampliar o foco nas famílias em situação de maior vulnerabilidade, promovendo ajustes para manter a sustentabilidade e a efetividade do programa”.

O governo também destacou que o novo teto de renda está alinhado ao parâmetro de pobreza internacional, definida com base em estudos sobre a distribuição de renda em diferentes países. A nova norma será aplicada apenas às famílias que passarem a se enquadrar na regra de transição a partir do mês de junho.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado