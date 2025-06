Bolsonaro da aval para Kassab na chapa de Tarcísio

O ex presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o presidente do PSD Gilberto Kassab seja o candidato a vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha de reeleição no ano que vem. Kassab não esconde de ninguém que trabalha para ser o candidato a vice de Tarcísio no ano que vem.

Para isso, o atual vice, Felício Ramuth, do mesmo PSD, já trabalha para ser candidato a deputado federal. O PL de SP pleiteava o posto, mas a fala de JB joga um balde de água fria no projeto esta semana.

A decisão deve frustrar o projeto de políticos da região que dao como certa a indicação do presidente da Alesp Andre do Prado.

Deputado estadual, ele e seu time apostam que será o candidato a vice de Tarcísio no ano que vem. A ideia era (é) que André vindo vice de Tarcísio abriria vaga ou liberaria nomes da região para vir a estadual com mais força.

Bolsonaro rasga seda pra Kassab

A fala de JB enchendo a bola de Kassab esta terça-feira aconteceu durante a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), da qual o ex-presidente participou ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, integrantes do primeiro escalão do governo estadual e parlamentares.

O pessedista foi o primeiro a ser cumprimentado por Bolsonaro. “Cumprimentar aqui o Kassab, presidente do maior partido do país, depois do PL”, disse Bolsonaro.

