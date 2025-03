Bolsonaro desiste de fraude e culpa Carla Zambelli

Perto de ser julgado, Jair Bolsonaro atribuiu sua derrota para o presidente Lula à deputada federal e sua fiel escudeira Carla Zambelli: “Ela tirou o mandato da gente”, disse.

Ele admitiu que não houve fraude no processo eleitoral em entrevista a um podcast ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Julgamento de Bolsonaro hoje

A Primeira Turma do STF reservou a terça-feira (25) e a quarta-feira (26) para analisar a denúncia contra envolvidos no plano golpista.

A análise terá início na manhã do dia 25 e deve se encerrar no dia 26. Para isso, o presidente da Primeira Turma previu três sessões.

Bolsonaro não deve assistir ao julgamento da Primeira Turma do Suprema Tribunal Federal (STF) que pode torná-lo réu na investigação sobre um plano golpista.

Carla Zambelli está sendo julgada no STF pelo ato de violência da véspera da eleição de 2022.

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar um caso, no processo que julga a condenação de Zambelli (PL-SP), pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O julgamento ocorre em plenário virtual e fica aberto até 23h59 de quinta-feira (27). Até lá, mesmo com o pedido de vista de Nunes Marques, outros ministros podem incluir seus votos. Ou seja, pode ser formada a maioria para condenar Zambelli, mas o julgamento só é concluído quanto todos se manifestarem.

