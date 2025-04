Bolsonaro lidera em SP com 41% contra 30% de Lula

Nos cenários traçados para a eleição federal, Jair Bolsonaro e Michelle são os favoritos entre os eleitores do estado de São Paulo. Em uma das simulações, Bolsonaro recebe mais de 41% das intenções de voto contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (29,5%), Ratinho Júnior (8%) e Ronaldo Caiado (2,8%).

No cenário que desconsidera Jair e inclui Michelle, ela concentra 37% dos votos, a frente de Lula (27,8%), Ratinho Júnior (13,2%) e Ronaldo Caiado (5,4%).

Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo, lidera pesquisa de intenção de voto para 1º turno da eleição estadual paulista e vence em todos os cenários traçados para 2º turno.

Pesquisa mediu Bolsonaro e corrida em SP

É o que mostra “Avaliação Estadual – São Paulo”, levantamento realizado pela Futura Inteligência, empresa da Apex Partners, com 1.000 eleitores de SP, entre os dias 5 e 9 de abril.

De acordo com a pesquisa, Tarcísio de Freitas lidera no 1º turno com 38,7% das intenções de voto, seguido de Fernando Haddad (20,2%), Geraldo Alckmin (16,1%), Pablo Marçal (13,4%) e Paulo Serra (1,9%). Em todas as simulações de 2º turno que incluem Tarcísio, o atual governador vence com mais de 51%.

Avaliação dos governos

O levantamento também mostra que Lula tem um índice de aprovação baixo no estado de São Paulo, de apenas 37%, enquanto o governo estadual é bem avaliado por mais de 51% da população. Apesar disso, o percentual caiu mais de 6% em relação a dezembro de 2024.

O mesmo aconteceu com o índice de aprovação pessoal do governador, que caiu mais de 4%, embora siga bastante expressivo, chegando a quase 67%.

