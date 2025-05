O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o assessor e ex-ministro Gilson Machado para reativar a campanha de doação por Pix para pagar suas contas.

Ele corre risco de ser preso no processo de tentativa de golpe de estado do 8 de janeiro e seu ex-ministro afirmou que ele já gastou metade dos 17 milhões arrecadados na campanha de Pix em 2023.

Bolsonaro recebe salário do PL, que também ajuda a manter sua esposa Michelle.

A campanha do Pix também deve ajudar o filho de JB deputado federal Eduardo, que se auto exilou nos Estados Unidos.

Doações via Pix são legais no Brasil, mas os R$17 milhões recebidos em 2023 levantam suspeitas de lavagem de dinheiro, com investigação em curso pelo Coaf.

A necessidade financeira é debatida: Bolsonaro gastou R$8 milhões com advogados, mas sua riqueza declarada questiona a real necessidade. A questão segue controversa, sem conclusões definitivas.

