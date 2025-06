Bolsonaro vomita, passa mal e é internado em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal e precisou cancelar os compromissos previstos para esta sexta-feira (21). Ele receberia um Diploma de Honra ao Mérito no Teatro São Francisco, em Anápolis, a 55 km de Goiânia (Goiás).

Durante discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, ele interrompeu a fala e pediu desculpas:

“Desculpa, estou muito mal. Vomito 10 vezes por dia.”

Antes do cancelamento, Bolsonaro visitou o Frigorífico Goiás, na capital, onde foi recebido com o apoio de simpatizantes. A passagem pelo estado incluiu ainda o recebimento do Título de Cidadão Aparecidense e participação na feira Agrovem 2025.

Ainda pela manhã, o político compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparecia recebendo orações de um grupo de mulheres no saguão de um hotel.

Desde ontem, Bolsonaro já apresentava sinais de indisposição, mas o quadro se agravou nesta sexta.

Após o episódio, o ex-presidente retornou para Brasília, onde deve permanecer em repouso.

