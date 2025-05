Bono Vox, vocalista da lendária banda U2, celebra, no próximo dia 10, 65 anos de vida e de uma trajetória consagrada na música mundial. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) elaborou um levantamento especial sobre as obras do artista no Brasil.

Com 654 obras musicais e 1.386 gravações cadastradas, Bono é autor de sucessos atemporais que seguem fortes nas execuções públicas brasileiras. O clássico “With or Without You” lidera tanto o ranking de músicas mais regravadas — com 100 gravações — quanto o de obras mais tocadas nos últimos cinco anos em rádios, shows, festas e sonorização ambiental no país.

Na sequência, músicas como “One”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “Beautiful Day” também figuram entre as mais tocadas. O levantamento ainda destaca Regis Frazatto como o intérprete que mais gravou composições de Bono, seguido por BB King.

Os dados de cadastro de Bono foram disponibilizados em seu nome pelas associações de música estrangeiras que o representam e possuem contratos de representação com as entidades brasileiras congêneres para que os seus direitos autorais de execução pública sejam garantidos no Brasil.

Desta forma, quando a sua música ou de qualquer artista estrangeiro toca no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras, que garantirão os repasses a artistas e compositores de outros países por meio desses contratos de representação.

O levantamento do Ecad considerou execuções públicas em diversos segmentos, como rádio, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas, carnaval, festa junina e shows.

Ranking das músicas de autoria de Bono Vox mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 With or Without You Bono / The Edge / Larry Mullen 2 One Bono / Larry Mullen / The Edge 3 I Still Haven’t Found What I’m Looking For Bono / Larry Mullen / The Edge 4 Beautiful Day Bono / The Edge / Larry Mullen 5 Sunday Bloody Sunday Bono / Larry Mullen / The Edge 6 Pride (In the Name of Love) Bono / The Edge / Larry Mullen 7 Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of Bono / The Edge / Larry Mullen 8 New Year’s Day Bono / The Edge / Larry Mullen 9 Vertigo Bono / The Edge / Larry Mullen 10 Where the Streets Have No Name Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

Top 5 das músicas de autoria de Bono Vox mais gravadas

Posição Música Autores 1 With or Without You Bono Vox / The Edge / Larry Mullen 2 Pride (In the Name of Love) Bono Vox / The Edge / Larry Mullen 3 Sunday Bloody Sunday Bono / Larry Mullen / The Edge 4 Beautiful Day Bono / The Edge / Larry Mullen 5 Vertigo Bono / The Edge / Larry Mullen

