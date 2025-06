Através de uma força-tarefa envolvendo as equipes das secretarias de Esportes e Lazer, Meio Ambiente e Obras, bem como a Coden Ambiental, a Prefeitura de Nova Odessa entrega à comunidade nesta quinta-feira, dia 5 – e Dia Mundial do Meio Ambiente –, às 9h, a revitalização do Bosque Municipal Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, considerada o principal parque público da cidade. O evento contará com diversas atrações e será aberto ao público em geral.

Espaço ganhou melhorias em infraestrutura, acessibilidade e sustentabilidade, para garantir mais conforto e lazer à população que visita diariamente o local. Segundo o secretário de Meio Ambiente da cidade, Rafael Brocchi, além das equipes municipais, a iniciativa contou também com o apoio da iniciativa privada.

“Por determinação do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder), estamos promovendo desde abril uma grande revitalização no Bosque Manoel Jorge, um dos principais espaços de lazer e convivência da cidade. A ação visa proporcionar mais bem-estar, segurança e qualidade de vida aos moradores, transformando o local em um ambiente ainda mais acolhedor e funcional”, comentou Brocchi.

Entre as melhorias realizadas, estão a reforma do alambrado externo do parque, garantindo mais segurança e durabilidade. Também foi desenvolvida, pela Diretoria de Comunicação, uma nova identidade e comunicação visual, com sinalização moderna e informativa.

Melhorias

O Bosque ganhou reparos na iluminação interna, para maior conforto e visibilidade noturna, uma repintura de prédios, bancos e guias, revitalizando o visual do espaço, e o plantio de novas mudas de plantas ornamentais, embelezando ainda mais o parque e tornando-o mais agradável.

Foi feito ainda o conserto de vitrôs, preservando a estrutura existente, instaladas novas lixeiras e dispensers de saquinhos, incentivando a limpeza e cuidado com os pets, e a construção de uma nova área para piqueniques – um novo espaço para convívio em família e amigos.

“Estamos trabalhando para que o Bosque Manoel Jorge se torne um local ainda mais convidativo, onde as famílias possam desfrutar de momentos de lazer com conforto e tranquilidade. Essa revitalização reflete o nosso compromisso com o bem-estar da população e com a preservação do meio ambiente”, completou o secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa.

“A Prefeitura de Nova Odessa reforça assim seu compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos, investindo em melhorias que valorizem os espaços públicos e promovam a integração da comunidade. Em breve, o Bosque Manoel Jorge estará ainda mais bonito e preparado para receber todos que buscam contato com a natureza e momentos de descontração”, finalizou o prefeito Leitinho.