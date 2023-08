Boulos lidera na 1a pesquisa Datafolha sobre

a corrida eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo. O deputado federal do PSol- mais votado do Estado em 2022- lidera a corrida para a prefeitura de São Paulo. Atrás dele vem o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que herdou a prefeitura de Bruno Covas (PSDB), morto em 2021.

Veja abaixo os dados apurados.

PESQUISA PREFEITO SÃO PAULO – DATAFOLHA – AGO/23

Boulos (PSOL): 32%

Nunes (MDB) 24%

Tabata (PSB): 11%

Kataguiri (UB): 8%

Poit (NOVO): 2%

B/N: 18%

NS/NR: 5%

