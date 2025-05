A internet ferveu querendo saber quem seria o boy da camiseta vermelha que estava com o padre Fábio de Melo na cafeteria em Joinville? E a investigação da internet brasileira seguiu firme e forte.

Alguns internautas, já em modo CSI, apontam que é Leandro Rodrigues.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O rapaz ainda não falou nada sobre o episódio, mas o padre o segue no Instagram e ele acumula mais de 30 mil seguidores.

Nos stories, ele aparece com frequência divulgando eventos, bastidores e shows do padre, o que leva muita gente a acreditar que faz parte da equipe ou, no mínimo, da ala VIP da fé digital.

Boy no privacy?

A cereja do bolo é o boato de que ele teria tido um perfil no Privacy.

Internautas apontam que o problema principal seria a hipocrisia de quem prega moralismo seletivo e depois se espanta com aquilo que consome em segredo.

No fim, que Deus abençoe os fofoqueiros, os seguidores atentos e os protagonistas improvisados da nova novela espiritual brasileira. E que os anjos digam amém depois de conferir os stories até o fim.

Leia + sobre Famosos, artes e música