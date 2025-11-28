O fechamento massivo de unidades do Bradesco voltou a gerar forte reação dos clientes após o banco confirmar o encerramento de 342 agências, 1.002 postos de atendimento e 127 unidades de negócio entre junho de 2024 e junho de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o número representa quase 38% de todas as agências bancárias fechadas no país.

Sindicato critica Bradesco

“O fechamento de agências é um problema grave que traz como consequência a demissão de bancárias e bancários. Somente nos três últimos anos, o Bradesco fechou 35 agências e mais de 100 postos de atendimento em Belo Horizonte e Região e demitiu cerca de 450 trabalhadores. É inadmissível essa postura do banco, que aumenta seu lucro ano após ano”, destacou Giovanni Alexandrino, funcionário do Banco e diretor do Sindicato.

Leia + sobre economia, emprego e mercado