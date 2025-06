Brasil emplaca seus 4 times no mata mata do Mundial

O Brasil emplacou seus 4 representantes no Mundial de Clubes da Fifa 2025. O último time a garantir vaga nas oitavas de final foi o Fluminense, que empatou com o Mamelodi Sundowns da África do Sul e avançou em 2o no seu grupo.

Os cariocas agora encaram o campeão do grupo que tem Inter de Milão, River Plate (ARG) e Monterrey (MEX).

Ontem (terça-feira), o Flamengo avançou ao empatar com o LAFC em 1 a 1. O Mengão avançou em 1o no seu grupo, mas terá pela frente a ‘pedreira’ alemã do Bayern de Munique. O jogo acontece no domingo às 17h.

Confronto Brasileiro

Os brasileiros já garantiram uma vaga nas quartas-de-final uma vez que Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo sábado às 13h. O atual campeão nacional e da Libertadores e o campeão de 2023 se enfrentam a partir das 13h em partida que promete ser eletrizante.

