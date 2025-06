Brasil fica no 0 na estreia de Ancelotti

A tão aguardada estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira aconteceu nesta quinta-feira (5), mas foi marcada por uma atuação discreta e sem brilho. Fora de casa, em Guayaquil, o Brasil ficou no 0 a 0 contra o Equador, em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

⚽ Durante os 90 minutos, o Brasil finalizou apenas duas vezes com real perigo, e o desempenho ofensivo deixou a desejar. O empate, apesar de garantir mais um ponto, expôs a dificuldade do time em propor o jogo mesmo com nomes experientes em campo.

👔 Ancelotti, acostumado a títulos na Europa, comandou a equipe vestido de terno e gravata, sempre atento à beira do campo, gesticulando e orientando. No fim do jogo, chegou a reclamar com o árbitro por encerrar a partida durante uma jogada promissora da Seleção.

📊 Com o resultado, o Brasil chegou a 22 pontos e segue na 4ª colocação, se mantendo em posição confortável na tabela, mas longe de empolgar a torcida.

😅 Um dos momentos mais inusitados do jogo aconteceu no segundo tempo, quando a bandeirinha de escanteio caiu e o duelo precisou ser interrompido. Após tentativas frustradas da equipe de apoio, foi o zagueiro Alex quem resolveu o problema.

