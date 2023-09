Brasil goleia na estreia das eliminatórias (5-1)

Com 2 gols de Neymar, o Brasil estreou com goleada

nas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O time canarinho fez 5 a 1 na frágil Bolívia e largou na frente na disputa sulamericana.

Na quinta-feira, Argentina e Colômbia também estrearam com vitórias, mas com placar magro de 1 a 0.

Neymar se tornou o maior artilheiro do Brasil em jogos oficiais com 79 gols marcados.

Outro craque que veio da base do Santos, Rodrygo (Real Madri) marcou também 2 gols na partida.

O jogo marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, que estaria esquentando a cadeira para o italiano Carlo Ancelloti. Diniz ainda treina o Fluminense, que é semifinalista da Copa Libertadores e busca o inédito título.

A seleção volta a jogar na terça-feira, as 23h, contra o Peru, fora de casa.

