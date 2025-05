Pela terceira vez, o diretor Kleber Mendonça Filho será o representante do Brasil na corrida pela Palma de Ouro, prêmio máximo do festival de cinema de Cannes, na França. Mas o país já acumula pelo menos 6 vitórias nas categorias principais das competições do evento, além de prêmios nas mostras paralelas.

Um levantamento da empresa de inteligência Oddspedia catalogou todas as vezes que o Brasil foi indicado e premiado em Cannes. A primeira vitória ocorreu em uma categoria que já não existe mais no festival: Melhor Filme de Aventura. O vencedor foi a obra O Cangaceiro (1953), do diretor Lima Barreto, que também compôs o elenco. O filme também foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio internacional.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Na edição de 1962, a comédia dramática O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, conquistou a inédita Palma de Ouro para o Brasil. O filme narra a trajetória do critão Zé do Burro, vivido por Leonardo Vilar, em busca de cumprir uma promessa de entrar na Igreja de Santa Bárbara com a cruz que carrega do interior do sertão baiano até Salvador, após seu burro ter sido curado de uma infecção.

Desde então, o filme foi o único brasileiro a conquistar a premiação máxima do festival, mas o Brasil voltou a competir mais vezes, e ganhou outros prêmios. by Oddspedia

Confira abaixo- Brasil em Cannes: