Brasil joga bem, mas só faz 1-0 no Paraguai

O Brasil jogou bem, mas só ficou no 1-0 na estreia em casa do técnico Carlo Ancelotti. O jogo desta noite aconteceu na Arena do Corinthians, em Itaquera.

Com o resultado, o escrete canarinho já garantiu vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá 2026.

O gol do Brasil foi marcado no final do primeiro tempo.

O tento foi anotado pelo craque Vinícius Júnior. Ele aproveitou cruzamento que veio da direita e se antecipou ao zagueiro paraguaio.

A seleção canarinho foi a 25 pontos e não pode mais ser alcançada pela Venezuela.

