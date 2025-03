Brasil leva vareio da Argentina (4-1)

O Brasil voltou a ser derrotado pela campeã do mundo Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os hermanos tiveram uma vitória tranquila com uma blitz e dois gols marcados antes dos 15 minutos de jogo.

A partida terminou 4 a 1 e foi uma aula de tática e conjunto do futebol argentino.

A Argentina jogou sem o melhor do mundo Messi e o Brasil Segue sem ter Neymar.

O primeiro gol do jogo saiu aos 4′ com Júlio Alvarez. Logo depois, aos 13′, em jogada de futebol de salão, Enzo Fernandes fez o 2 a 0. A reação do time canarinho foi com Matheus Cunha aos 26′.

MacAllister deu o banho de ducha fria ao fazer 3 a 1 aos 37′ ainda na primeira etapa.

Dorival Jr trocou 3 jogadores no intervalo, mas a medida não gerou resultados.

Giuliano Simeone fechou o caixão aos 26′ da etapa final e fechou o placar em 4 a 1.

O time campeão do mundo já garantiu a vaga no Mundial e o Brasil ainda precisa alcançar ao menos mais cinco pontos.

O Brasil agora soma 21 pontos

A próxima partida do time nacional acontece em junho contra o Equador fora de casa.

