Brasil ultrapassa de 1 milhão de casos de dengue em 2025; 703 mortes

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue no ano de 2025. Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, até o último 19 de abril, são 703 mortes e outros 720 óbitos suspeitos em investigação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A quantidade de casos registrados é menor do que no mesmo período do ano passado, mas segue maior do que em 2023. Nesse mesmo período, em 2024, o país já tinha mais de 2,7 milhões de casos prováveis de dengue e mais de 1.500 mortes.

O DB Diagnósticos, laboratório exclusivo de apoio, reconhecido nacionalmente pela qualidade dos serviços prestados, realizou um levantamento que mostra queda no número total de exames e no total de exames positivos, realizados no primeiro trimestre de 2025 para dengue. A taxa de positividade teve pequena diminuição em comparação a 2024.

No primeiro trimestre de 2024, houve o total de testes positivos de 31.098 em comparação a 2025, com 13.016, que mostra uma redução de 58,1%. Em relação ao número de exames realizados no primeiro trimestre deste ano, os dados mostram uma queda de 54,0% em relação a 2024.

Em relação ao comparativo por região, os dados mostram um número maior de exames realizados no Sudeste, com 15.795 exames e 9.340 positivos, seguido pela região Sul, com 2.332 exames, sendo 890 positivos.

Para Alex Galoro, médico patologista clínico do DB Diagnósticos, “os dados para detectar dengue têm um papel fundamental no diagnóstico da doença, para reduzir o risco de complicações graves que podem levar à morte e contribui para o controle da propagação da doença”.

São Paulo lidera na dengue este ano

O estado de São Paulo lidera o número absoluto de casos e apresenta o maior coeficiente de incidência da doença – são 1.285 casos por 100 mil habitantes. Mais de 70% das mortes confirmadas ocorreram em cidades paulistas, totalizando 488 óbitos. Somente na capital, foram registradas ao menos cinco mortes, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, as maiores incidências de dengue estão nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Além de São Paulo, os estados com maiores coeficientes de incidência são o Acre (888), Paraná (680), Goiás (645), Mato Grosso (612), Espírito Santo (553) e Minas Gerais (521), concentrando o maior impacto nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Na análise da distribuição por faixa etária e sexo, homens e mulheres com idades entre 20 a 29 anos correspondem à faixa etária com maior número de casos. Seguido por 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A maioria são mulheres, com 55% dos casos, enquanto entre homens representam 45% dos casos.

“O diagnóstico preciso das arboviroses é um desafio no Brasil. Os principais arbovírus podem ser transmitidos pelo mesmo mosquito e, na maior parte dos casos, as infecções têm sintomas semelhantes, por isso, o diagnóstico clínico muitas vezes não é suficiente para distinguir entre uma doença e outra. Por esses motivos, testes laboratoriais, incluindo os moleculares, trazem uma resposta rápida e de alta precisão para a diferenciação das arboviroses”, complementa Galoro.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento