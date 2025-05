O Brasil superou a marca de 3,4 milhões de sistemas de energia solar conectados à rede elétrica até o mês de março. A maioria das novas conexões foi feita em residências, que já respondem por 81% do total de instalações neste ano — o maior percentual desde 2019.

Os dados são do Infográfico Solfácil, relatório que acompanha o desempenho do setor mensalmente da Solfácil , maior ecossistema de soluções solares da América Latina, com base em informações da ANEEL.

Mesmo com o crescimento no número de instalações, a potência total instalada caiu 22% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda está relacionada ao anúncio de aumento nos preços de equipamentos importados, como inversores e painéis fotovoltaicos. Com receio de pagar mais caro, muitos consumidores anteciparam suas compras, o que gerou um pico nas vendas e, depois, um período de menor demanda para os integradores no fim de 2024.

A maioria dos novos sistemas têm potência entre 3 a 6 kWp (quilo-watt pico), típica de instalações residenciais, representando 47% das instalações. Segundo a Solfácil, isso reflete a facilidade de acesso aos sistemas de energia solar pelo público residencial, impulsionada pela oferta de financiamento em diversas regiões do país.

“A energia solar continua crescendo, puxada principalmente pelos consumidores residenciais. A tendência agora é que os sistemas de armazenamento ganhem mais espaço e ajudem o setor a crescer ainda mais nos próximos anos”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

Ranking dos estados e cidades que lideram as instalações de energia solar (milhões)

O estado de São Paulo lidera as instalações de energia solar no país, com 148 mil novas conexões nos últimos 12 meses. Em seguida, aparecem Mato Grosso (60 mil), Minas Gerais (57 mil), Rio Grande do Sul (48 mil) e Paraná (48 mil). Veja o ranking dos 10 estados com mais instalações no último ano:



Já entre as cidades, Campo Grande (MS) aparece em primeiro lugar, com 11 mil novas conexões no último ano, seguida por Cuiabá (MT), com 10 mil, e Belém (PA), com 9 mil. A capital piauiense, Teresina, também se destaca com 8 mil novas instalações.

