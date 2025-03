Brasileirão terá jogos na Globo, Prime e Record

O Brasileirão começou este sábado e este ano terá jogos transmitidos na Globo, Prime Vídeo e TV Record.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Grupo Globo, que envolve a TV Globo, SporTV e Premiere, ficaram com a transmissão de nove jogos por rodada, sendo oito deles exclusivos.

Já o Grupo Record pela TV aberta, R7.com e streaming Play Plus, assim como o CazéTV (YouTube), terão direito à transmissão da mesma partida em todas as rodadas.

Depois de negociações e risco de encerrar seu canal de pay-per-view, o Premiere, o Grupo Globo conseguiu chegar a um acordo para a transmissão de ambos os blocos.

Assim, nove partidas por rodada serão transmitidas no canal, criado pela Globo pensando no Brasileirão – e que evoluiu para outras competições.

Brasileirão quente com Palmeiras e Botafogo

O atual campeão do Brasileirão Botafogo estreia este domingo contra o vice campeão do ano passado e campeão do ano anterior Palmeiras. As duas equipes se deram mal nos estaduais e agora vão começar seu ‘ano quente’, com o BR25 e a Libertadores.

Leia + Sobre todos os Esportes