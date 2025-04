Brasileiro de 15 anos escala o Aconcágua em apenas 8 dias

O jovem brasileiro João Victor de Melo Xavier, de apenas 15 anos, fez história em janeiro de 2025 ao conquistar o Aconcágua (6.962 metros), a montanha mais alta das Américas, em impressionantes 8 dias. Esse feito o torna a pessoa mais jovem do mundo a alcançar o cume nesse período, quebrando recordes e superando desafios extremos.

O marco é ainda mais impressionante porque foi realizado sem o uso de oxigênio suplementar, demonstrando a incrível resistência física e mental de João Victor.

Uma escalada em família e um legado de superação do brasileiro

Durante a expedição, João Victor foi acompanhado por seu pai, Rodrigo Xavier, CEO da V8.Tech, uma empresa de tecnologia em pleno crescimento. Rodrigo, de 41 anos, também é montanhista e está se preparando para um feito inédito: escalar o Monte Everest em menos de 30 dias, sem os ciclos tradicionais de aclimatação, algo nunca realizado por um brasileiro.

A presença de Rodrigo não apenas proporcionou apoio e inspiração a João Victor, mas também fortaleceu a conexão familiar em uma jornada histórica. Pai e filho enfrentaram juntos as adversidades da montanha, incluindo temperaturas de até -18,5°C e uma tempestade de vento e neve durante a descida, que cobriu as trilhas e tornou o retorno ao acampamento base ainda mais desafiador.

Por que 8 dias é tão impressionante?

A maioria das expedições ao Aconcágua leva de 15 a 20 dias para serem concluídas, devido à necessidade de aclimatação gradual e aos desafios do terreno. Além disso, a taxa de sucesso na montanha é de apenas 30%, com muitos desistindo devido às condições climáticas severas, exaustão ou sintomas graves do mal da montanha.

Escalar o Aconcágua em apenas 8 dias exige um nível de preparo físico extraordinário, um plano de logística impecável e a capacidade de aproveitar uma janela climática favorável. Realizar esse feito sem oxigênio suplementar aumenta ainda mais a dificuldade, já que as condições no cume incluem baixos níveis de oxigênio e temperaturas extremas que desafiam até mesmo montanhistas experientes.

João Victor não apenas superou todas essas barreiras, mas também o fez pela Rota 360, uma das mais longas e menos frequentadas da montanha, conhecida por seu alto grau de exigência física e mental.

Uma trajetória de conquistas excepcionais

Este não é o primeiro feito notável de João Victor no montanhismo. Em setembro de 2024, ele já havia se tornado o brasileiro mais novo a escalar o Kilimanjaro (5.895 metros), pela desafiadora rota Lemosho. Agora, ele também se torna o brasileiro mais jovem a alcançar o cume do Aconcágua pela exigente Rota 360, reforçando sua posição como uma das promessas mais brilhantes do montanhismo brasileiro.

Superação e inspiração

Com essa conquista, João Victor e seu pai, Rodrigo Xavier, não apenas desafiam os limites do corpo humano, mas também inspiram pessoas de todas as idades a perseguirem seus sonhos com disciplina e dedicação. Ambos exemplificam o valor do esforço compartilhado e da paixão por superar desafios extremos.

Enquanto João Victor crava seu nome na história do montanhismo, Rodrigo Xavier se prepara para um novo desafio: escalar o Everest em tempo recorde para um brasileiro. CEO de uma das empresas de tecnologia mais promissoras do Brasil, ele equilibra sua vida profissional com a paixão pelas montanhas, demonstrando que inovação e superação caminham juntas.

Uma jornada para a história

João Victor de Melo Xavier escreve seu nome no montanhismo mundial, sendo o mais jovem a escalar o Aconcágua em 8 dias e o brasileiro mais novo a completar a Rota 360 sem oxigênio suplementar. Com o apoio e inspiração de seu pai, Rodrigo Xavier, eles representam um exemplo de determinação, coragem e união – dentro e fora das montanhas.

