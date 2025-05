Mais de 60% dos brasileiros querem reduzir consumo de açúcar e gordura, indica estudo da Bain

A saúde está entre as principais preocupações dos latino-americanos, ficando atrás apenas das questões financeiras. Segundo a 5ª edição da pesquisa Consumer Pulse, realizada pela consultoria estratégica Bain & Company, 57% dos entrevistados afirmam que não pretendem reduzir gastos com saúde nos próximos meses. Além disso, todas as faixas etárias participantes do levantamento concordam que a saúde física impacta diretamente o bem-estar.

Quando questionados sobre seus objetivos pessoais relacionados à saúde, os brasileiros destacaram três prioridades: melhorar a saúde mental (32%), a dieta (31%) e condicionamento (26%). “Em relação à alimentação, há um movimento claro de busca por opções mais saudáveis, tanto para reduzir o consumo de açúcar, gordura, sal e glúten, quanto para aumentar a ingestão de proteínas, alimentos não processados, orgânicos e produzidos localmente”, explica Ricardo De Carli, sócio da Bain e líder da prática de Bens de Consumo na América do Sul. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados querem consumir menos açúcar e 62% mencionam o desejo de evitar gordura.

Além das mudanças na alimentação, os brasileiros também têm investido em outras práticas para melhorar a qualidade de vida, como a atividade física e o cuidado com a saúde mental. Exercícios físicos regulares foram apontados por 39% dos entrevistados, enquanto 28% tomam vitaminas regularmente e 27% fazem check ups médicos periódicos. Ao cuidar do bem-estar mental, o público pesquisado recorre à meditação (13%), monitora o sono (13%) e faz terapia com psicólogo ou psiquiatra (12%).

De Carli também indica outro ponto de destaque no estudo: “A tecnologia tem um papel crescente na saúde dos consumidores. O uso de aplicativos para diagnóstico, monitoramento e acompanhamento médico vem se tornando cada vez mais comum, principalmente entre a geração Z. Mais da metade dos entrevistados da faixa etária entre 18 e 27 afirmam utilizar esse tipo de recurso para monitoramento do estilo de vida, enquanto apenas 30% dos boomers mencionam ter esse comportamento “, revela.

A pesquisa Consumer Pulse foi realizada pela Bain & Company em janeiro de 2025 com cerca de 7.500 entrevistados na América Latina, dentre os quais 2 mil brasileiros, com divisões por faixas etária e renda segmentadas de acordo com dados demográficos da região.

