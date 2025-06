Briga de casal acaba com intervenção policial em Sumaré

Briga e chamaram a polícia- Na tarde de segunda-feira (9), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou policiais militares no Jardim Lúcia, em Sumaré. Os PMs foram acionados e chegaram ao imóvel na Rua João Bosco, onde presenciaram uma discussão intensa entre um casal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com informações do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), a situação foi controlada com a separação das partes, permitindo esclarecer o ocorrido. Segundo os relatos, a discussão chegou até a agressão física.

Mulher puxou a faca na briga

A mulher admitiu ter se defendido com uma faca, ocasionando um corte no dedo da mão direita do marido quando ele tentou desarmá-la.

Os dois foram encaminhados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Macarenko para cuidados médicos. Depois, o casal foi levado ao Distrito Policial de Sumaré, onde ficaram à disposição da Justiça.

Mais notícias da cidade e região