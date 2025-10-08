Uma das envolvidas tinha ferimentos e a outra alegou ter agido em autodefesa

Na tarde desta terça-feira (8), um casal de mulheres foi preso após um caso de violência doméstica no Parque Odimar, em Hortolândia. A ocorrência se deu na residência na Rua Maria Catarina Vasconcelos.

De acordo com informações policiais, uma equipe foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no endereço do casal. O relato era de que teria havido uma discussão seguida de agressões entre as duas mulheres na casa em que ambas residem. Os PMs foram informados ainda que uma das mulheres teria sido ferida com uma faca.

Samu

No local, a equipe encontrou uma das envolvidas sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela apresentava ferimentos no braço e no antebraço. A vítima relatou aos policiais militares que havia sido agredida pela própria companheira durante uma discussão.

Por sua vez, a segunda mulher envolvida negou, dizendo aos PMs que teria apenas “agido em defesa própria”. Diante dos fatos, ambas foram conduzidas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde o delegado de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência de flagrante de violência doméstica.

A faca supostamente utilizada no crime foi apreendida e deve passar por perícia. As duas suspeitas permaneceram presas, à disposição da Justiça para suas audiências de custódia. No entanto, é possível que o caso seja investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.