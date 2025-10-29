Concessionária de água e esgoto realiza trabalho emergencial na Área Cura, Matão, Maria Antonia e Nova Veneza

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré, realiza nesta quarta-feira (29) uma manutenção emergencial que vai afetar o abastecimento em algumas regiões da cidade.

De acordo com a empresa, os trabalhos iniciaram às 10h e devem seguir até as 14h. Durante esse período, o fornecimento de água será temporariamente interrompido nos bairros das regiões da Área Cura, Matão, Maria Antonia e Nova Veneza.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente até as 23h do mesmo dia (29/10).

A BRK orienta os moradores das áreas afetadas a fazer uso consciente da água e, se possível, manter reservas para atividades essenciais durante o período de manutenção.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a concessionária pelos canais oficiais de atendimento, como o site www.brkambiental.com.br, o aplicativo BRK Digital ou pelo telefone 0800 771 0001.